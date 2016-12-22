2016 Steam Yılbaşı Kış İndirimleri Başladı!

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Çevrimiçi oyun platformu Steam, oyuncuların heyecanla beklediği (Yılbaşı) Kış İndirimlerini başlattı. İşte Steam Kış İndirimleri ve indirimdeki oyunlar…

Steam, bugün internet sitesinden yaptığı açıklamada geleneksel Steam Kış İndirimleri etkinliğini başlattığını duyurdu. Oyuncular birçok oyunu indirimli hatta oldukça ucuz fiyattan satın alabilecek.

İndirimler 22 Aralık Perşembe yani bugün saat 21:00‘dan itibaren başladı. İndirimlerin bitiş tarihi ise 2 Ocak 2017 Pazartesi saat 21:00 olarak duyuruldu.

İndirim dahilinde geçtiğimiz sonbahar indirimlerinde indirime girmemiş olan, yaz ve sonbahar dönemlerinde indirime girmiş oyunlar oldukça ucuz fiyatlardan alınabilecek.