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Google, 2016 yılı için Türkiye’de en çok nelerin arandığını Google Trendler vasıtasıyla duyurdu. Peki 2016’da Türkiye Google’da en çok ne aradı?

Türkçe yapılan sorgulamalarda kavram olarak “artık yıl nedir” en çok arananlar listesinde. Dizi kategorisinde “Kiralık Aşk” ve “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizileri birinciliği paylaşıyor.

Genel arama kategorisine bakıldığında ise “EBA (Eğitim Bilişim Ağı)” ve “Pokemon GO” listede en çok aranan kelimeler arasında kendilerine yer bulmuş.

Öte yandan en çok aranan ünlü kişi “Aleyna Tilki” oldu. Aleyna Tilki’nin ardından bu yıl içinde kaybettiğimiz 2 sanatçı olan “Tarık Akan” ve “Oya Aydoğan” listede göze çarpıyor.

Mutfak kategorisinde yemek tarifleri konusunda ise en çok aranan kelime “Trileçe” ve “Mücver” ilk sırayı paylaşıyor. Aynı zamanda “lazanya” da neredeyse birinci olacakmış.

Nasıl yapılır? kategorisinde ise son zamanlarda karşımıza sıkça çıkan “Slime Nasıl Yapılır” ve “KPSS Başvurusu” ilk iki sırayı paylaşıyor. Aramaların ardından “cirit nasıl oynanır” sorgusu geliyor. Öte yandan ülkemizde 15 Temmuz gecesi gerçekleşen hain darbe girişimine yönelik aramalarda en çok arama “darbe” ve “tanka nasıl çıkılır?” aramaları olmuş.