76 iOS Uygulamasında Güvenlik Açığı Bulundu!

iOS işletim sistemine sahip cihazların uygulama marketi olan App Store‘da yer alan popüler ve milyonlarca indirilen 76 uygulamada güvenlik açığı bulundu!
Günlük hayatta milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan iOS işletim sistemli 76 uygulamada güvenlik açığı tespit edildi. Bulunan güvenlik açıkları kullanıcıların önemli bilgilerinin ele geçirilmesine sebebiyet veriyor.
Bazı uygulamaların, Taşıma Katmanı Güvenliği (TLS) protokolünü kullanma konusunda yaşadığı problemler nedeniyle güvenlik açığı ortaya çıkıyor ve bu güvenlik açığı uygulamaları kullanan kullanıcıları riske sokuyor.
Bulunan güvenlik açığı nedeniyle Wi-Fi ağına bağlı ve menzil içerisindeki herhangi bir cihaza kötü niyetli bir kişi çeşitli saldırılar gerçekleştirebiliyor.
Güvenlik açığından etkilenen bazı uygulamalar arasında, üçüncü parti Snapchat uygulamaları (çakma diye tabir edilen Snapchat uygulamaları), Vice News uygulaması ve yurt dışındaki bazı bankacılık uygulamalarının olduğu belirtiliyor.
Aynı zamanda ismi kara listede yer alan ve güvenlik açığı barındıran 76 mobil uygulama düşük, orta ve yüksek şeklinde risk seviyesine göre gruplandırılıyor.
İşte en popüler Android ve iOS uygulamalar listesi!
Güvenlik açığı barındıran 76 uygulamanın tam listesi henüz ortaya çıkmadı. Ancak bu liste ortaya çıktığında telefonunuzdaki mobil uygulamaları bir kez daha gözden geçirmeniz gerekecek.
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