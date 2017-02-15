9 Bin Dolarlık Intel İşlemci Özellikleri!

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Intel, yeni duyurduğu işlemci ile sunucu hızlarını ikiye katlıyor. Xeon E7-8894 v4 adıyla duyurduğu işlemcisinin özellikleri ve fiyatı da şaşkınlık yarattı.

Pazarın en büyük isimlerinden olan Intel, tanıttığı Xeon işlemci ile pazarda oldukça iddialı bir yer edinmek istiyor. Xeon E7-8894 v4 adıyla duyurduğu ve şimdiye kadar var olanlar arasında en güçlü olan işlemcisiyle ciddi anlamda yüksek performans sunuyor. Fiyatı ise, bu işlemciyi rüyamızda göreceğimizi gösteriyor 🙂

Intel Xeon E7-8894 v4 Özellikleri ve Fiyatı

Büyük veri merkezlerine sahip olan kurumsal şirketler için üretilen bu muhteşem işlemcide tam tamına 24 çekirdek ve 48 iş parçacığı bulunuyor. Bu da bir önceki nesile göre %33‘lük bir performans artışı ve sağlıyor. Aynı zamanda yeni işlemciyle 2.4 GHz temel saat hızındaki işlemci maksimum 3.4 GHz seviyesine kadar artabiliyor.

İşlemcinin fiyatı ise tam tamına 8 bin 898 dolar! Sunucu hızlarını iki kata kadar çıkaran performans canavarı bu işlemci, sunduğu müthiş performansla verdiğiniz paranın hakkını veriyor.