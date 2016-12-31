BTK Açıkladı: Adil Kullanım Kotası Kalkıyor!

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, yaptığı açıklamada Adil Kullanım Kotası (AKK)‘nın tamamen kaldırılacağını belirtti.

İnternet kullanım miktarının bir süre sonra sınırı aşmasıyla internet hızının düşmesine sebep olan adil kullanım kotası, birçok internet kullanıcısının kabusu olmuş durumda.

Konuyla ilgili son dönemlerde adil kullanım kotasını kaldırmaya veya adil kullanım kotasını rahatlatmaya yönelik çalışmalar arttırıldı. Son olarak ise BTK Başkanı sayın Dr. Ömer Fatih Sayan, Twitter‘dan yaptığı açıklamada “AKK diye de bilinen Adil Kullanım Kotası‘nı bir geçiş süreci sonunda tamamen kaldırıyoruz. O zamana kadar da yeni düzenlemeler getirdik” ifadelerine yer verdi.

Tweetle ilgili bir görsel paylaşan Dr. Ömer Fatih Sayan, görselde 2018 sonu itibariyle AKK’nın kaldırılacağını belirtmiş. Aynı zamanda müşteri kotasının yüzde 80’ine ve yüzde 100’üne ulaşıldığında servis sağlayıcı tarafından ücretsiz SMS bilgilendirmesinin de yapıldığı düzenlemede, reklam ve tanıtımlarda kullanıcıların eksiksiz ve doğru bilgilendirilmesi, AKK sonrası veri indirme hızının asgari 128 Kbit/s olması ve müşterinin hızıyla doğru orantılı AKK sonrası internet hızının düzenlenmesi de yer alacak.

Aynı zamanda gece 02:00 ile sabah 08:00 arasında AKK uygulaması devrede olmayacak. Belirtilen bu düzenleme 1 Mayıs 2017 tarihinde yürürlüğe girecek.