Amedspor Twitter Hesabı Hacklendi!

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Son günlerde terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gündeme gelen Amedspor‘un Twitter hesabı Ayyıldız Tim tarafından hacklendi!

Sosyal medya üzerinde attığı tweet ve paylaşımlarla terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen Amedspor, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile karşılaşmış ve maç öncesi ve sonrasında tepki çeken tweetler atmıştı.

Konuyla ilgili Ayyıldız Tim mensubu hackerlar, yaptığı siber operasyonla Amedspor’un Twitter hesabını hackleyerek hesaptan bazı mesajlar yazdı.

Hacklenmeyle ilgili bir açıklama yapmayan Amedspor’un profil fotoğrafı, kapak fotoğrafı ve hesap biyografisi de değiştirildi.