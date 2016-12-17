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Amedspor Twitter Hesabı Hacklendi!

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Son günlerde terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gündeme gelen Amedspor‘un Twitter hesabı Ayyıldız Tim tarafından hacklendi!

Sosyal medya üzerinde attığı tweet ve paylaşımlarla terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen Amedspor, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile karşılaşmış ve maç öncesi ve sonrasında tepki çeken tweetler atmıştı.

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Amedspor’un Twitter hesabı Ayyıldız Tim tarafından hacklendi

Konuyla ilgili Ayyıldız Tim mensubu hackerlar, yaptığı siber operasyonla Amedspor’un Twitter hesabını hackleyerek hesaptan bazı mesajlar yazdı.

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Amedspor’un Twitter hesabı Ayyıldız Tim tarafından hacklendi

Hacklenmeyle ilgili bir açıklama yapmayan Amedspor’un profil fotoğrafı, kapak fotoğrafı ve hesap biyografisi de değiştirildi.

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Amedspor’un Twitter hesabı Ayyıldız Tim tarafından hacklendi
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Amedspor Twitter Hesabı Hacklendi!
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Anıl Zengin

Anıl Zengin

1996 İstanbul doğumluyum. İstanbul Kültür Üniversitesi / Lojistik mezunuyum. 3 yıldır blog yazıyorum ve TeknoSultan'ı markalaştırmak için gerekli çalışmaları sürdürüyorum.
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