Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bilindiği üzere bilgisayardan da kullanılabiliyor. Peki bilgisayardan WhatsApp nasıl kullanılır?
● Bilgisayardan WhatsApp Nasıl Kullanılır?
İlk olarak bilgisayardan WhatsApp kullanmak için https://web.whatsapp.com/ adresine gidin. Açılan web sayfasındaki QR kodunu telefonunuzdan okutmanız gerekecektir.
Telefonunuzdan WhatsApp’a girerek iOS için Ayarlar > Whatsapp Web yoluna, Android için Sohbetler > Menü > WhatsApp Web‘e gidin.
Bu yolu izlediğinizde QR kodu okuması için bir kamera açılacak. Kameraya bilgisayarınızdaki QR kodunu okutun. Okuma işleminin ardından WhatsApp Web aktif olacaktır.
Önemli Not: Telefonunuzda veya bilgisayarınızda internet bağlantısı koparsa ya da telefonunuzun şarjı biterse, WhatsApp Web de devre dışı kalacaktır.
There are 5 comments
bazen bilgisayardaki dosyaları telefon ile zor oluyordu, bu sayede daha kolaylaştı ve her geçen günde gelişmiş teknolojileri ile whatspp güvenlik düzeyinide arttırması çok daha güzel oluyor. whatspp bu yüzden çok seviyorum.
Millet bu yolla kız – erkek arkadaşının whatsappını kontrol ediyor 🙂 Paylaşım için teşekkürler
bunu daha önce denedim işin komik yanı telefonda da watsapp açık olması gerekiyor yani birbirine bağlı olması gerekiyor telefon ile bilgisayarın ikisininde 🙂 ne anlamı kaldı böyle olunca 🙂
Bilgisayara Whatsapp’ı yükleyebiliyorsunuz fakat numaralarda çok sıkıntı yaşanıyor çözümleri elbette var ama olmuyor. Her ne kadar uğraşırsan uğraş belli noktadan sonra telefon aranıyor.
çok faydalı bir yazı olmuş. pc deki dosyaları falan paylaşmak için pc den whatsapp ı açmak iyi oluyor.