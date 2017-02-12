Hepimiz çocukluğumuzda ve büyümeye başladığımızda bir düzine çizgi film izledik. İşte bir döneme damga vuran unutulmaz efsane çizgi filmler!
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Bir Döneme Damga Vuran Efsane Çizgi Filmler!
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Hepimiz çocukluğumuzda ve büyümeye başladığımızda bir düzine çizgi film izledik. İşte bir döneme damga vuran unutulmaz efsane çizgi filmler!
There are 2 comments
Siz ne yaptınız yaaa. 30 yaşındayım tam benim zamanımın çizgi filmlerini paylaşmışsınız. Tsubasa’yı bilgisayarıma yükledim. Motivasyona ihtiyacım olduğu zamanlar hep izlerim. paylaşımınız için teşekkürler
Vay be duygulandım. Ben özellikle küçükken pokemon’u seyrederdim. Çok seviyordum intahar felan bişey olunca çizgi filmi yayından kesmişlerdi.