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pokemon

Bir Döneme Damga Vuran Efsane Çizgi Filmler!

Hepimiz çocukluğumuzda ve büyümeye başladığımızda bir düzine çizgi film izledik. İşte bir döneme damga vuran unutulmaz efsane çizgi filmler!

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Bir Döneme Damga Vuran Efsane Çizgi Filmler!
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There are 2 comments
  1. Gercek Kasa |

    Siz ne yaptınız yaaa. 30 yaşındayım tam benim zamanımın çizgi filmlerini paylaşmışsınız. Tsubasa’yı bilgisayarıma yükledim. Motivasyona ihtiyacım olduğu zamanlar hep izlerim. paylaşımınız için teşekkürler

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  2. Bayan Takım Elbise |

    Vay be duygulandım. Ben özellikle küçükken pokemon’u seyrederdim. Çok seviyordum intahar felan bişey olunca çizgi filmi yayından kesmişlerdi.

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