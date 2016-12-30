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BTK, Siber GÃ¼venlik Timi Ä°Ã§in BaÅŸvurularÄ± BaÅŸlattÄ±!

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Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu, siber gÃ¼venlik anlamÄ±nda yetiÅŸtirmek iÃ§in siber gÃ¼venlik uzmanÄ± baÅŸvurularÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±. Ä°ÅŸte baÅŸvuru formu ve detaylar.

GeÃ§tiÄŸimiz hafta BTK, TÃ¼rkiye’de bir siber gÃ¼venlik timi kurulacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ ve TÃ¼rk genÃ§liÄŸini bu konuya ilgi duymasÄ± konusunda baÅŸvuruya davet etmiÅŸti.

BugÃ¼n, siber gÃ¼venlik timi iÃ§in baÅŸvurular aÃ§Ä±ldÄ± ve adaylarÂ https://kariyer.btk.gov.tr/usom adresinde bulunan formu doldurarak baÅŸvuru yapabiliyor.

Formu doldururken iÃ§inizi rahat tutabilirsiniz. EÄŸer gerÃ§ekten bilginize ve kendinize gÃ¼veniyorsanÄ±z bu iÅŸ tam size gÃ¶re. AynÄ± zamanda herhangi bir mezuniyet veya deneyim ÅŸartÄ± gerekmiyor, bol ÅŸans!

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BTK Siber GÃ¼venlik Timi
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BTK Siber GÃ¼venlik Timi
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BTK Siber GÃ¼venlik Timi
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BTK, Siber GÃ¼venlik Ekibi Ä°Ã§in BaÅŸvurularÄ± BaÅŸlatÄ±!
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AnÄ±l Zengin

AnÄ±l Zengin

1996 Ä°stanbul doÄŸumluyum. Ä°stanbul KÃ¼ltÃ¼r Ãœniversitesi / Lojistik mezunuyum. 3 yÄ±ldÄ±r blog yazÄ±yorum ve TeknoSultan'Ä± markalaÅŸtÄ±rmak iÃ§in gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorum.
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