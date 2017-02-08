CS:GO Oyuncusu Pedofili Suçundan 1000 Yıl Ban Yedi!

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Bir CS:GO oyuncusu, gelmiş geçmiş en büyük ban cezasını aldı. Pedofili suçlamasıyla cezaya çarptırılan CS:GO oyuncusu, 1000 yıl ban yedi! İşte detaylar…

Valve’ın e-Spor sunucularını kuran ESEA, 25 yaşındaki profesyonel CS:GO oyuncusu Reece “bloominator” Bloom‘u tam 1000 yıl banladı. Banlamaya sebep olarak ise pedofili gösterildi.

Reece Bloom, 15 yaşındaki bir kız ile ESEA üzerinden mesajlaşıyor ve fotoğraflaşıyor. Kayıtlar incelendiğinde konuşmaların cinsel yönde olduğu ve 15 yaşındaki kızın uyarmasına rağmen Reece Bloom tarafından taciz edildiği ortaya çıkıyor.

Kızın tüm uyarılarına rağmen durmayan Reece Bloom, kıza cinsel organının fotoğrafını bile yolluyor. Bu sebepten dolayı CS:GO’dan 1000 yıl ban yiyen Reece Bloom, aynı zamanda mahkemede yargılanacak.