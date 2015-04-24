“Deliçeri” telefonları delirtecek!

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2012 yılında 5 girişimci genç tarafından temelleri atılan Imagine Codes’un ses getirecek projesi “Deliçeri“, Platform Run oyunlarının vazgeçilmezi olmaya aday.

Osmanlı İmparatorluğu’nun görkemli günlerini yaşadığı bir dönemde adalet ve cesaretiyle cihana hükmeden Padişah’ın, Deli Birliği’nden ayrılarak Yeniçeri Ocağı’na geçen ve namı Deliçeri olarak tüm orduya yayılan yiğit bir cengavere verdiği zorlu görev üzerine kurulan oyun, iddiasıyla geliyor.

Oyunda Bizans kalelerinden birine sızıp kuşatma öncesi bilgi toplamaya çalışan Deliçeri , kendisi için kolay olan bu görevi başarıyla yerine getiriyor.

Fakat topladığı bilgileri ulaklar ile padişaha yolladıktan sonra geri dönmeye hazırlanırken kale kumandanının güzeller güzeli kızına gönlünü kaptıran Deliçeri için işler bir anda değişiyor. Kale kumandanı kuşatma başladığında kızını da yanına alıp kaçınca macera da başlamış oluyor. Oyun severler, tunç bilekli kahraman Deliçeri‘nin karşısına çıkan tüm zorlukları aşarak sevdiği kıza kavuşması için kıyasıya bir mücadeleye giriyor.

Her anı ile macerayı ve heyecanını sonuna kadar hissettirecek olan Deliçeri oyunu, Mayıs ayından itibaren Apple Store ve Google Play’deki yerini alacak.

Türk developerların kendi geliştirdiği yazılım ile oyun sektöründe iddaalı olma peşinde olan ekipin Animasyon ve İllüstrasyon tasarımlarını Kübik Stüdyo Hakan Taşkıran tarafın’dan yapılmıştır.

Imagine Codes Bilgi ;