Ekşi Sözlük Çöktü!

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Türkiye’nin en aktif sözlük platformu olan Ekşi Sözlük, an itibariyle çöktü. Siteye giriş yapmak isteyen kullanıcılar hata mesajıyla karşılaşıyor.

Türkiye’de gündeme dair olayların ve birçok farklı konunun aktif şekilde konuşulduğu sözlük platformu Ekşi Sözlük, yeni yıla çökmüş bir şekilde giriş yaptı.

Yeni yılın ilk dakikalarında siteye giriş yapmak isteyen kullanıcılar aşağıdaki görselde bulunan hata mesajı ile karşılaşıyor;