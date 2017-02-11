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En İyi Cosplayler!

Oynanan online veya single player oyunlardaki karakterleri canlandırmaya cosplay adı veriliyor. İşte en iyi, en güzel cosplayler!

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En İyi Cosplayler!
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There are 1 comments
  1. Fakir Yazar |

    Bütün cosplaylerin ortak yani büyük ve önplanda göğüsler sanırım 🙂 Oyuncuları çekende bu 🙂 Sanki birazda League of legends ve Dota karakterleri bu cosplay akımında rol oynadı.

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