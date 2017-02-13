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Facebook Hesabı Nasıl Silinir?

Birçok kullanıcı Facebook hesabını dondurmak yerine kalıcı olarak silmek istiyor ama hesabını nasıl sileceğini bilmiyor. Peki Facebook hesabı nasıl silinir?

Facebook Hesabı Nasıl Silinir?

Facebook hesabını silmek için öncelikle silmek istediğiniz hesaba giriş yapın. Ardından aşağıdaki linki kullanarak Facebook hesap silme sayfasına gidin.

https://www.facebook.com/help/delete_account

http://www.teknosultan.com/wp-content/uploads/facebook-hesap-silme-nasil-yapilir.jpg
Hesabımı Sil butonuna basarak devam edin.

Karşınıza çıkan ekranda Hesabımı Sil butonuna bastığınızda Facebook, sizden bunu gerçekten yapmak isteyip istemediğinize dair onay almak isteyecek. Bunun için de size güvenlik kodunu soracak. Aynı zamanda hemen altındaki kutucukta hesabınızı silmek için Facebook şifrenizi de girmeniz istenecek.

facebook-hesap-silme-nasil-yapilir-2
Facebook hesabınızı silmek için açılan pop-up penceresinde sizden istenen bilgileri girmeniz gerekmektedir.

Güvenlik kodunu ve Facebook şifrenizi girdikten sonra Facebook hesabınızın kalıcı bir şekilde silinmesi için işlemler başlayacak. Ancak hesabınızın kalıcı olarak silinmesi için 2 hafta boyunca hesabınıza giriş yapmamanız gerekiyor.

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Facebook Hesabı Nasıl Silinir?
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There are 3 comments
  1. recep çakır |

    Daha hiç silmedim açtım açalı aynı facebook inş. silme gereği duymam ama öğrendiğim iyi oldu eyv. hocam teşekkürler

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  3. faruk |

    Ya o kadar aradım hesabı nerden siliyoruz diye en sonunda sayenizde buldum da sildim hesabımı sağolun 🙂

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