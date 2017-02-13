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Birçok kullanıcı Facebook hesabını dondurmak yerine kalıcı olarak silmek istiyor ama hesabını nasıl sileceğini bilmiyor. Peki Facebook hesabı nasıl silinir?

Facebook Hesabı Nasıl Silinir?

Facebook hesabını silmek için öncelikle silmek istediğiniz hesaba giriş yapın. Ardından aşağıdaki linki kullanarak Facebook hesap silme sayfasına gidin.

https://www.facebook.com/help/delete_account

Karşınıza çıkan ekranda Hesabımı Sil butonuna bastığınızda Facebook, sizden bunu gerçekten yapmak isteyip istemediğinize dair onay almak isteyecek. Bunun için de size güvenlik kodunu soracak. Aynı zamanda hemen altındaki kutucukta hesabınızı silmek için Facebook şifrenizi de girmeniz istenecek.

Güvenlik kodunu ve Facebook şifrenizi girdikten sonra Facebook hesabınızın kalıcı bir şekilde silinmesi için işlemler başlayacak. Ancak hesabınızın kalıcı olarak silinmesi için 2 hafta boyunca hesabınıza giriş yapmamanız gerekiyor.