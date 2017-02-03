Facebook, Videoların Ortasına Reklam Alacak!

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Sosyal medya devi Facebook hem kendi, hem de video yayıncıları için yeni bir gelir yolu planlıyor. Facebook, 90 saniyeden uzun videolara reklam alacak.

YouTube‘un ardından en fazla video paylaşımı yapılan platform olan Facebook, yapacağı bu değişiklikle sahip olduğu video yayıncı kitlesini paraya dönüştürecek.

Üstelik video yayıncıları da yeni bir gelir kapısı olacağı için bu durumdan oldukça memnun. Videolardan gelecek olan reklam gelirinin yüzde 55’ini yayıncılara verecek, yüzde 45’ini de kendisine alacak. video üreten yayıncılar da şimdiden YouTube alternatifi olarak Facebook’u olumlu yönde düşünüyor. Çünkü Facebook’un yayıncılara verdiği %55’lik oran, YouTube’la aynı.