Facebook’ta Bir Garip Hata!

Sosyal medya devi Facebook ‘ta ilginç bir hata fark edildi. Hatayla birlikte eski fotoğraflarınız haberiniz olmadan sanki yeni paylaşmışsınız gibi paylaşılıyor.

Facebook’ta fark edilen bir hataya göre kullanıcının haberi bile olmadan eski fotoğrafları sanki yeni paylaşılmış gibi paylaşılmasına neden oluyor.

Kullanıcılar da profillerinde çok önceden paylaştığı bir fotoğrafı yeni paylaşılmış olarak gördüğünde hesabının çalındığını veya haberi olmadan bir şekilde kullanıldığı şüphesine düşüyor.

Facebook cephesinden bu hatayla herhangi bir açıklama gelmedi. Yani ortaya çıkan bu garip hatanın neden olduğuna dair bir bilgi yok.