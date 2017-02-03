FETÖ‘nün şifreli mesajlaşma programı ByLock‘u 200 binden fazla kişinin kullandığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından açıklandı.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün özellikle 15 Temmuz Türkiye askeri darbe girişimi esnasında kullanıldığı söylenen şifreli mesajlaşma programı ByLock, şimdiye kadar 200 binden fazla FETÖ terör örgütü mensubu tarafından kullanılmış.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede paylaşılan rakamlara göre;
- ByLock uygulamasına kayıtlı kullanıcı sayısı: 215 bin 92
- Parolası çözülebilen kullanıcı sayısı: 184 bin 298
- Verilerde bulunan toplam e-posta içeriği: 3 milyon 158 bin 388
- Şifresi çözülen e-posta içeriği: 2 milyon 293 bin 518
Öte yandan ByLock’ta bireysel mesajlaşmalardan hariç olarak belirli bir grup kurularak da grup mesajlaşması yapılmış. Grup mesajlarındaki verilere göre ise;
- Toplam grup sayısı: 31 bin 886
- Toplam mesaj içeriği: 17 milyon 169 bin 632
- Şifresi çözülen mesaj içeriği: 15 milyon 520 bin 552
- En az bir kez mesaj atmış veya almış kişi sayısı: 60 bin 473
- Sesli görüşmeyi kullanan kişi sayısı: 78 bin 165
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FETÖ'nün Mesajlaşma Programı ByLock'u 200 Bin Kişi Kullanmış!
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