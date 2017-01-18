Galaksiler Esrarengiz Bir Şekilde Yok Olmaya Başladı!

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Uzayda 11 bin galaksi üzerinde yapılan bir araştırma, bilim adamlarının ve uzay bilimcilerin kanını dondurdu. Uzayda bilinmeyen bir şey, galaksileri yok ediyor!

International Centre for Radio Astronomy Research tarafından yapılan bir araştırmada, 11 bin galaksinin bilinmeyen bir şeyin 11 bin galaksiyi yok ettiği ortaya çıktı. Yok olan galaksilerde saptanan durumlar ise aynı: Galaksilerin maruz kaldığı baskı, galaksideki tüm gazın yok olmasına sebep oluyor. Ardından galaksi soğuyarak ölüyor.

International Centre for Radio Astronomy Research kurumundan PhD candidate Toby Brown, yaptığı açıklamada “İntergalaktik bir etki, Samanyolu üzerindeki galaksileri birer birer yok ediyor. Bunu bir devasa kozmik bir süpürge olarak düşünebilirsiniz. Galaksideki tüm gazları, yakıtları dışarı atıyorsunuz ve doğal olarak orayı öldürüyorsunuz.” ifadelerini kullandı.fix