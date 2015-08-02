GeForce GTX 970 Twin Turbo 4 GB ekran kartı özellikleri

142 PAYLAŞIM PAYLAŞ TWEET

Donanım devlerinden Gigabyte, yeni eklemeler yaptığı GeForce GTX 970’in özelliklerini paylaştı.

Gigabyte’ın tasarımını kendisinin yaptığı GeForce GTX 970’e eklenen özelliklerden ilki, 2 fan üzerine kurulmuş olan soğutma fan sistemi. Fanlar ayarlanarak ve özel olarak yerleştirilmiş ve çift taraftan hava soğutma sağlıyorlar. Yapılan açıklamaya göre geliştirilen bu fanlar Nvidia’ya göre hava akışında %24 ve soğutmada %29 olarak daha iyi performans artışı sağlıyor.

GeForce GTX 970 Twin Turbo kullanıcılarına overclock yapılmış halinde geliyor. 2 ayrı BIOS sistemi içeriyor ve oyun modlarında 1076 MHz olan ekran kartı boost’la beraber 1216 MHz’ye kadar yükseltilebiliyor. OC modunda çok daha iyi performans veren kart, normalde sahip olduğu 1101 MHz’lik hıza takviye olarak boost’la birlikte 1241 MHz hıza ulaşıyor. Ekran kartının 7010 MHz referansı hızı da mevcut.

Ekran kartı Gigabyte’ın yaptığı açıklamaya göre Ultra Durable VGA teknolojisiyle üretilmiş ve bu teknoloji sayesinde standart üretim yöntemleriyle kıyaslandığında 2 kat daha fazla bakır kullanılıyor. 2 kat bakır kullanılmasının sebebi ise CPU ve hafıza ısısını daha düşük bir rakama indirmek.

Bakalım kullanan kullanıcılar ne gibi yorumlar yapacak..