Google, Artık Çevrimdışı Sorgulamalar Yapabiliyor!

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Google uygulamasına gelen yeni bir güncelleme, Android kullanıcılarının mobilde internet olmadan çevrimdışı şekilde Google’da arama yapmasını sağlıyor.

Gelen yeni Google güncellemesiyle birlikte internete girmeden önce yapılan sorgular bir sıraya diziliyor ve kullanıcı internete bağlandığı anda Google otomatik olarak sorguları yapıyor.

Eğer bulunduğunuz bölgede internet bağlantınız yoksa, bağlantı olan noktalardan geçerken servis sizin için aramalarınızı otomagootik olarak tamamlıyor. Bir bölgede internet servisi olmaması aramalarınızı ertelemeniz anlamına gelmiyor.

Güncelleme her zaman olduğu gibi otomatik şekilde kullanıcıların cihazlarına yükleniyor.