Google Haritalar Güncellendi!

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Google, Android kullanıcılarındaki Google Haritalar uygulamasını güncelliyor. Gelecek olan yeni güncellemede uygulama daha kullanışlı hale geliyor.

Google, son zamanlarda kullanıcılar için optimize ettiği Haritalar uygulaması için bir güncelleme daha yayınlayacak. Yeni gelen güncellemede uygulamaya artık tüm işler daha pratik şekilde yürütülecek.



Aynı zamanda güncellemeyle beraber uygulamanın tasarımı tamamen değişiyor. Yeni arayüz sayesinde Google Haritalar, kullanıcılara daha kolay bir kullanım kolaylığı sağlamayı hedefliyor.

Öte yandan Google Haritalar, bulunduğunuz konuma göre analiz yaparak size en yakın ATM, eczane, taksi durağı, hastane ve daha birçok mekanı sizlere sunuyor.