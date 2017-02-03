Google Pixel Ses Sorunu Düzeliyor!

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Birçok kullanıcı Google’ın amiral gemileri Pixel ve Pixel XL‘de ses sorunu yaşadığını bildirmişti. Google müdahale etti ve Pixel ses sorunu yakında düzeliyor.

Nexus’u kenara bırakarak Pixel ve Pixel XL adlı iki süper cihazı piyasaya sunan Google, sanki çıkardığına pişman gibi. Çünkü kullanıcılar sık sık hataya maruz kalıyor ve sorunlar da hızlı çözülmüyor.

Daha öncesinden şarj yüzdesi %25 ve %30 civarlarında olmasına rağmen cihazların kapandığına dair şikayet yağmuruna maruz kalan Google’ın başı şimdi de ses sorunu ile belada.

Kullanıcıların Google’a verdiği geri dönüşlerde oyun oynarken, film izlerken veya müzik dinlerken seste bozulmalar yaşandığını bildirdi. Sorunun farkında olduklarını söyleyen yetkililer, yeni bir güncellemeyle yazılımsal kaynaklı olan bu sorunun çözüleceğini iletti.