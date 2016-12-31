Google’dan Yılbaşına Özel Doodle!

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Arama motoru devi Google, yeni yıla özel Doodle’ını gece 00:00’dan itibaren yayına aldı. İşte 2017 Google yılbaşı özel doodle‘ı…

Özel günlerde, olay yıl dönümlerinde, önemli kişilerin ölüm yıl dönümlerinde ve doğum günlerinde Google anasayfasında gördüğümüz hareketli veya değişik Google logosuna doodle adı verilmektedir.

Google birçok özel günde logosunu o güne özel şekilde tasarlayarak konuyla ilgili farkındalık yaratıyor. Şimdi de Google, 2017 yılı için yılbaşı özel doodle‘ı hazırladı.

İşte Google’ın 2017 yılbaşı özel doodle’ı;