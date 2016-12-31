  1. Ana Sayfa
  2. İnternet
  3. Google’dan Yılbaşına Özel Doodle!
google-yeni-yil-2017-doodle

Google’dan Yılbaşına Özel Doodle!

Yazar: 2 Bir yorum yaz

Arama motoru devi Google, yeni yıla özel Doodle’ını gece 00:00’dan itibaren yayına aldı. İşte 2017 Google yılbaşı özel doodle‘ı…

Özel günlerde, olay yıl dönümlerinde, önemli kişilerin ölüm yıl dönümlerinde ve doğum günlerinde Google anasayfasında gördüğümüz hareketli veya değişik Google logosuna doodle adı verilmektedir.

Google birçok özel günde logosunu o güne özel şekilde tasarlayarak konuyla ilgili farkındalık yaratıyor. Şimdi de Google, 2017 yılı için yılbaşı özel doodle‘ı hazırladı.

  • İşte Google’ın 2017 yılbaşı özel doodle’ı;
google-yilbasi-ozel-doodle
Google Yılbaşı Özel Doodle 2017
Değerlendirme
Tarih
Haber Başlığı
Google'dan Yılbaşına Özel Doodle!
Değerlendirme Puanı
5
Anıl Zengin

Anıl Zengin

1996 İstanbul doğumluyum. İstanbul Kültür Üniversitesi / Lojistik mezunuyum. 3 yıldır blog yazıyorum ve TeknoSultan'ı markalaştırmak için gerekli çalışmaları sürdürüyorum.
Benzer Haberler