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GTA 5’te “Koca Ayak” Bulundu!

Yazar: 12 Bir yorum yaz

Grand Theft Auto V (GTA 5), gizemini korumaya devam ediyor. Bir süredir oyuncuların konuştuğu koca ayak bulundu. İşte GTA 5 koca ayak görüntüleri ve videosu!

GTA 5’te birçok gizemli olay, kişiler ve nesneler bulunmakta. Bu gizemlere “easter egg” adı veriliyor ve oyuncular bu gizemleri bulmak için gece – gündüz uğraş veriyor. Son olarak da Santos şehrinde efsanevi olan “koca ayak” canavarı bulundu.

Maymun – insan karışımı bir yaratık olan “koca ayak” veya “yeti“, uzunca bir süredir var mı yok mu diye oyuncular arasında tartışılıyordu. TinyTroll isimli bir YouTuber, yayınlamış olduğu bir videoda “koca ayak” yaratığının gerçek olduğunu ortaya koyar gibi.

Oyunun ilerleyen aşamalarında Michael sarhoşken halisünasyon olarak görüldüğü iddia edilen koca ayak canavarını TinyTroll gece vakti bulup öldürüyor! İşte o video;

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GTA 5'te "Koca Ayak" Bulundu! İşte GTA 5'teki Koca Ayak!
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Anıl Zengin

Anıl Zengin

1996 İstanbul doğumluyum. İstanbul Kültür Üniversitesi / Lojistik mezunuyum. 3 yıldır blog yazıyorum ve TeknoSultan'ı markalaştırmak için gerekli çalışmaları sürdürüyorum.
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