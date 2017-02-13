Popüler fotoğraf paylaşım platformu Instagram’da bilindiği üzere hesap dondurulduğu gibi hesap silmek de mümkün. Peki Instagram hesap silme nasıl yapılır?
Instagram Hesap Silme Nasıl Yapılır?
İlk olarak aşağıdaki bağlantıda yer alan sayfaya girin;
https://instagram.com/accounts/remove/request/
Sonrasında “Gitmeden önce lütfen bize nedenini söyle” bölümünden Instagram hesabınızı silme sebebinizi işaretleyin. İşaretlemenizi yaptıktan sonra şifrenizi girmenizi gerektiren bölüm açılacak.
Bu bölümde de şifrenizi girerek “Hesabımı Kalıcı Olarak Kapat” yazılı butona tıklamanız yeterli olacaktır. Böylece Instagram hesabınız kalıcı olarak silinecek.
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TeknoSultan
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Instagram Hesap Silme Nasıl Yapılır?
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There are 4 comments
Gerçekten faydalı bir içerik çoğu kişi bu işlemin nasıl olduğunu bilmiyor
Sonunda silebildim ya kaç gündür telefondan arıyordum meğer bilgisayardanmış bu ozellık telefonada gelmesi lazım
bu yazıyı bir yerlere kayıt etmek lazım, her an herkese lazım olabilir. teşekkürler.
Valla süpersin hocam kaç gündür arıyorum şu lanet şeyi ya. Çok teşekkür ederim yazı için.