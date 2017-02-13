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Instagram Hesap Silme Nasıl Yapılır?

Popüler fotoğraf paylaşım platformu Instagram’da bilindiği üzere hesap dondurulduğu gibi hesap silmek de mümkün. Peki Instagram hesap silme nasıl yapılır?

Instagram Hesap Silme Nasıl Yapılır?

İlk olarak aşağıdaki bağlantıda yer alan sayfaya girin;

https://instagram.com/accounts/remove/request/

Sonrasında “Gitmeden önce lütfen bize nedenini söyle” bölümünden Instagram hesabınızı silme sebebinizi işaretleyin. İşaretlemenizi yaptıktan sonra şifrenizi girmenizi gerektiren bölüm açılacak.

instagram-hesap-silme
Belirli bölümden Instagram hesabınızı silme sebebinizi işaretleyin.

Bu bölümde de şifrenizi girerek “Hesabımı Kalıcı Olarak Kapat” yazılı butona tıklamanız yeterli olacaktır. Böylece Instagram hesabınız kalıcı olarak silinecek.

instagram-hesap-silme-2
Şifrenizi girdikten sonra kırmızı rekli “Hesabımı Kalıcı Olarak Kapat” butonuna tıklatın.
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Instagram Hesap Silme Nasıl Yapılır?
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There are 4 comments
  2. Recep Çalışkan |

    Sonunda silebildim ya kaç gündür telefondan arıyordum meğer bilgisayardanmış bu ozellık telefonada gelmesi lazım

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  4. Mehmet Atın |

    Valla süpersin hocam kaç gündür arıyorum şu lanet şeyi ya. Çok teşekkür ederim yazı için.

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