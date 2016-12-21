Instagram Hikayeler’e “Çıkartma” Özelliği Geldi!

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Fotoğraf paylaşım platformu Instagram‘a geçtiğimiz dönemlerde eklenen Hikayeler bölümüne “çıkartma ekleme” özelliği geldi. Peki çıkartma ekleme özelliği nedir?

Son zamanlarda kullanıcılara sunduğu kullanışlı yeniliklerle beğeni toplayan Instagram, kullanıcılara yılbaşı sürprizi olarak bir yenilik daha sunuyor: Hikayelere çıkartma ekleme.

Hikayelere eklenebilen çıkartmalar, Snapchat‘i andırıyor. Kullanıcılara Snapchat uygulamasından tanıdık gelen çıkartmalar arasında hava sıcaklığı gösterme, saat gösterme ve hız gösterme gibi temel çıkartmalar bulunuyor.

Bunların haricinde ise birçok çıkartma kullanıcılara sunuldu ve hikayeler bölümünde aktifleştirildi. Aktifleştirilen çıkartmalar arasında önümüzdeki yılbaşına özel çıkartmalar da bulunmakta.