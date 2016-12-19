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İnternet Neden Yavaş? Facebook ve Twitter Ne Zaman Düzelir

Yazar: 16 Bir yorum yaz

Akşam saatlerinde Ankara’da gerçekleşen Rus büyükelçisi Andrey Karlov suikastının ardından internette yavaşlık var. Peki Facebook ve Twitter ne zaman düzelir?

Türkiye genelinde Rus büyükelçisine yapılan suikastten sonra internette yavaşlık yaşanıyor. Mevcut olan yavaşlamanın yoğunluktan mı, yoksa büyükelçi saldırısının ardından tedbir amaçlı yapılıp yapılmadığı konusunda bir bilgi yok.

Kullanıcıların düşüncesine göre ise Twitter, Facebook ve YouTube‘un yavaşlama sebebi yapılan suikast. Kullanıcılar, suikastın yaşanmasının ardından ikinci bir saldırı için teröristlerin haberleşmesine engel olmak amacıyla da yavaşlatma uygulanabileceğini düşünüyor.

  • Facebook ve Twitter Ne Zaman Düzelecek?

Resmi kaynaklardan Twitter, Facebook ve YouTube’un ne zaman hızlanacağı veya düzeleceği konusunda bir bilgi henüz yok. Kullanıcılar VPN kullanarak yavaşlığı aşmaya çalışıyor.

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İnternet Neden Yavaş? Facebook ve Twitter Ne Zaman Düzelir?
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Anıl Zengin

Anıl Zengin

1996 İstanbul doğumluyum. İstanbul Kültür Üniversitesi / Lojistik mezunuyum. 3 yıldır blog yazıyorum ve TeknoSultan'ı markalaştırmak için gerekli çalışmaları sürdürüyorum.
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