iOS 10.2’de Sürpriz Türk İsmi!

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Apple’ın geçtiğimiz günlerde iOS cihazlar için yayınladığı iOS 10.2‘nin güvenlik güncellemelerinde bir Türk güvenlik şirketinin adı yer alıyor. Peki neden?

Kurulduğu ilk günden beri kullanıcıların güvenliğini en üst düzeyde tutmayı hedefleyen ve oldukça başarılı olan Apple’ın 10.2 iOS güncellemesinde bir Türk güvenlik şirketinin adı yer alıyor.

Apple’ın iOS 10.2 güncellemesi için paylaştığı sürüm notlarında güvenlikle alakalı kritik bir açığın Türk firmasının bildirmesi üzerine giderildiği belirtilmekte.

Trapmine adlı Türk firması tarafından Apple’a bildirilen güvenlik açığı, Apple tarafından onaylamış ve iOS 10.2 güncellemesi ile düzeltilmiş.

Ayrıca aynı açığın macOS Sierra‘yı da etkilediğini farkeden araştırmacılar Apple’ın macOS güvenliğini bir adım ileriye taşımasında yardımcı oldu.