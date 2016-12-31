İstanbul’daki Elektrik Kesintisinin Sebebi Siber Saldırı!

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamaya göre, 15 Temmuz‘dan sonra artan siber saldırılar, elektrik kesintilerinin sebebiymiş.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘nda görevli bir yetkilinin BTK‘dan aldığı bilgiye göre İstanbul’un birçok ilçesinde yaşanan elektrik kesintilerinin sebebi yapılan siber saldırılar. Özellikle 15 Temmuz‘dan sonra artan siber saldırılar, elektrik üretim ve elektrik dağıtım hatlarını etkiliyor.

İsmini açıklamayan yetkili yaptığı açıklamada “Saldırılar genel olarak, internet sitelerini ele geçirerek, sızmalar sağlama yönünde. Özellikle elektrik üretim ve iletim hatlarımızı kontrol eden sistemlere yönelik çok sayıda sızma girişimi tespit edildi ve engellendi. Sızma girişimleri, Türkiye’nin ulusal elektrik şebekesinde büyük bir sabotaj hazırlığının da göstergesi” ifadelerine yer verdi.

Aynı zamanda bu akşam yani yılbaşı gecesi için de saldırıların olabileceğini ve hatta artabileceğini belirtti. Fakat saldırılara karşı istihbarat birimlerinin aldığı bilgilere dayalı olarak koordineli olarak tedbir alındığı belirtildi.