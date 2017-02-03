Karşıyaka, E-Spor Arenasına Giriş Yaptı!

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İzmir’in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka, Facebook sayfasından yaptığı açıklamayla e-Spor takımı kurduğunu açıkladı. İşte Karşıyaka e-Spor takımı!

Facebook sayfasından yapılan açıklamada; “Spor kulüpleri bazında Türkiye’nin sayılı, İzmir’in ise ilk ve tek e-Spor branşına sahip kulübü olmamıza artık çok az kaldı. Uzun süren altyapı çalışmaları sonucu, Karşıyakamız artık e-Spor arenasına giriş yapıyor. Bu hazırlık sürecinde bizimle olan, desteğini esirgemeyen tüm Karşıyaka camiasına ve eşsiz taraftarlarımıza teşekkürü borç biliriz. Yeni kupalarla adım adım ilerliyoruz!” ifadelerine yer verildi.

Daha önceden Türk takımları arasında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da e-Spor arenasına giriş yapmıştı. Karşıyaka da CS:GO‘ya yönelik turnuvalarda boy gösterecek, şimdiden başarılar dileriz…