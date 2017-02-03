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Karşıyaka, E-Spor Arenasına Giriş Yaptı!

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İzmir’in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka, Facebook sayfasından yaptığı açıklamayla e-Spor takımı kurduğunu açıkladı. İşte Karşıyaka e-Spor takımı!

Facebook sayfasından yapılan açıklamada; “Spor kulüpleri bazında Türkiye’nin sayılı, İzmir’in ise ilk ve tek e-Spor branşına sahip kulübü olmamıza artık çok az kaldı. Uzun süren altyapı çalışmaları sonucu, Karşıyakamız artık e-Spor arenasına giriş yapıyor. Bu hazırlık sürecinde bizimle olan, desteğini esirgemeyen tüm Karşıyaka camiasına ve eşsiz taraftarlarımıza teşekkürü borç biliriz. Yeni kupalarla adım adım ilerliyoruz!” ifadelerine yer verildi.

karsiyaka-e-spor-takimi
Karşıyaka’nın Facebook sayfasından yapılan e-Spor takımı açıklaması!

Daha önceden Türk takımları arasında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da e-Spor arenasına giriş yapmıştı. Karşıyaka da CS:GO‘ya yönelik turnuvalarda boy gösterecek, şimdiden başarılar dileriz…

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Karşıyaka, E-Spor Arenasına Giriş Yaptı!
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