Steam Çöktü! Steam Açılmıyor! Steam Ağ Hatası

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Çevrimiçi oyun platfromu Steam, dün Kış Mevsimi İndirimleri‘ni duyurmuş ve oyuncular birçok oyunu satın almaya başlamıştı fakat bugün Steam çöktü!

Dün itibariyle Steam’de Kış İndirimleri başlamıştı ve yoğunluktan dolayı Steam çöktü. Dünya genelinde Steam sunucularına erişim sağlanamıyor. Yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi fakat Steam Status adlı Twitter hesabından Steam’in aktif olup olmadığını gösteren sitenin anlık ziyaretçi sayısını gösteren bir görsel paylaştı ve “Steam çökmüş olabilir” notunu ekledi.

Tweet’in ardından dünyanın her yerinden oyuncular tweet’e yanıt atarak Steam’e erişemediğini bildirdi ve yüksek ihtimalle indirimden faydalanmak isteyen oyuncuların yarattığı yoğunluk, Steam sunucularının çökmesine sebep oldu.

Steam’in sunucularının çökme sebebi belli oldu; Steam’in çökme sebebinin PhantomSquad isimli hacker grubu tarafından üstlenilen DDoS saldırısı olduğu söylendi.