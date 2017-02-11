Melih Gökçek: Çanakkale Depremleri HAARP ile Yapılıyor!

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Çanakkale‘de meydana gelen depremlerle ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ortaya çılgın bir iddia attı: Depremleri HAARP ile yapıyorlar!

Sosyal medyada en aktif siyaset adamlarından olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, depremlerin H.A.A.R.P teknolojisi ile yapay olarak yapıldığını iddia etti.

Peki nedir bu H.A.A.R.P?

HAARP teknolojisi, Amerika Birleşik Devletleri’ne ait olan ve Alaska’da konuşlanan yüzlerce dev antenlerin oluşturduğu bir proje. Bu proje ile atmosfer tabakasından bir bölgeye gönderilen manyetik dalgalar ile yapay depremler oluşturulabiliyor.

Ayrıca HAARP teknolojisinin, 17 Ağustos 1999 tarihinde Kocaeli, Gölcük merkezli yaşanan depremde kullanıldığı da yıllardır iddia edilmekte.

Aynı zamanda İbrahim Melih Gökçek, Twitter üzerinden attığı tweetler ile de Ege Denizi açıklarında günlerdir hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen bir sismik araştırma gemisinin de bulunduğunu ve meydana gelen depremlerde bu geminin rolü olduğunu da iddia etti.

Konuyla ilgili yetkili merciilerden herhangi bir açıklama gelmedi ancak Kandilli Rasathanesi‘nden görebileceğimiz gibi Çanakkale’de 1 haftada 500’den fazla deprem meydana geldi.