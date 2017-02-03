Son dönemlerde rakiplerine kıyasla daha geride bir tutum sergileyen Mozilla, radikal bir kararla yeni logosunu duyurdu. İşte Mozilla yeni logosu…
İmaj konusunda temelden değişiklikler yapmak isteyen Mozilla, işe logosundan başladı. Logo ilk olarak YouTube‘da ünlü bir Alman blogunun videosunda göründü. Sonrasında ise Mozilla resmi hesabı aynı videoyu paylaşarak yeni logoyu onaylamış oldu.
“Typotheque” tarafından hazırlanan ve “Zilla” olarak adlandırılan font, Mozilla’nın yeni logosu için açık kaynak kodlu olarak yapılmış ve herkese ücretsiz şekilde paylaşılıyor.
Açık kaynak kodlu yazılımların artmasına yönelik çalışmalar sürdüren Mozilla, logosunda kullandığı fontta, “moz://a” karakterleriyle kolayca yeni Mozilla logosu hazırlanabiliyor.
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TeknoSultan
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Mozilla Logosunu Değiştirdi!
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