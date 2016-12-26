Netflix ve Marvel’ın Twitter Hesapları Hacklendi!

30 PAYLAŞIM PAYLAŞ TWEET

Dünyaca ünlü film platformu Netflix ve ünlü süper kahramanlı filmlerin yapımcısı Marvel‘in Twitter hesabı, OurMine adlı hacker grubu tarafından hacklendi!

Twitter da dahil olmak üzere sosyal medya sitelerinde son zamanlarda kullanıcılar güvenliğine pek de dikkat etmiyor. Son günlerde sık sık Twitter hesabı, Facebook hesabı, Instagram hesabı hacklenen ünlüleri görüyoruz. Bu kervana Netflix ve Marvel de katıldı.

NETFLİX VE MARVEL HACKLENDİ!

OurMine adlı hacker grubu, geçtiğimiz gün Netflix ve Marvel’in Twitter hesabını hackledi. Hesapları ele geçiren OurMine hacker grubu, “Hey, biz OurMine’ız, endişelenmeyin sadece güvenliğinizi test ediyoruz, bunun hakkında daha fazla şey anlatmamız için bize ulaşın” mesajını da yayınladı.

Olaydan çok kısa süre sonra Netflix ve Marvel, Twitter hesaplarını geri almayı başardı.