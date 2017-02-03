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Nusret Emojisi Türk Kullanıcılara Özel Klavyelere Eklendi!

Yazar: 4 Bir yorum yaz

Rakamlara göre dünyada kullanıcılar günde 6 milyar emoji kullanıyor. Geliştirilen Türk kullanıcılara özel emojilere Nusr-et de eklendi! İşte Nusret emojisi

Türk kullanıcılar için geliştirilen özel emoji klavyesinde nazar boncuğu, çay, Atatürk simgeleri, çeyrek altın, sucuklu yumurta, Türk kahvesi ve baba gibi 450’den fazla emoji yer almaktaydı.

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Türk simgeleri için yapılan emojiler

Son bir haftadır internette #saltbae etiketiyle patlama yaratan Nusret, bu klavyede kendine yer buldu. Klavyenin geliştiricileri Nusret’in emojisini de klavyeye ekledi.

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Nusret İçin Yapılan Emojiler

Türk kullanıcılar için yeni bir emoji klavyesi tasarlayan 31 yaşındaki girişimci Deniz Hotamışlıgil, ülkemizde ve dünyada #saltbae akımıyla fenomen haline gelen Nusret için de bir emoji yaptı ve kullanıma sundu.

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Nusret Emojisi Türk Kullanıcılara Özel Klavyelere Eklendi!
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