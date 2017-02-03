Rakamlara göre dünyada kullanıcılar günde 6 milyar emoji kullanıyor. Geliştirilen Türk kullanıcılara özel emojilere Nusr-et de eklendi! İşte Nusret emojisi…
Türk kullanıcılar için geliştirilen özel emoji klavyesinde nazar boncuğu, çay, Atatürk simgeleri, çeyrek altın, sucuklu yumurta, Türk kahvesi ve baba gibi 450’den fazla emoji yer almaktaydı.
Son bir haftadır internette #saltbae etiketiyle patlama yaratan Nusret, bu klavyede kendine yer buldu. Klavyenin geliştiricileri Nusret’in emojisini de klavyeye ekledi.
Türk kullanıcılar için yeni bir emoji klavyesi tasarlayan 31 yaşındaki girişimci Deniz Hotamışlıgil, ülkemizde ve dünyada #saltbae akımıyla fenomen haline gelen Nusret için de bir emoji yaptı ve kullanıma sundu.
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Nusret Emojisi Türk Kullanıcılara Özel Klavyelere Eklendi!
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