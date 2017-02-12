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Periscope Benzeri Uygulamalar ve Siteler!

Periscope benzeri uygulamalar ve Periscope benzeri programlar nelerdir? İşte son zamanların gözdesi canlı yayın yapma uygulamaları ve Periscope benzeri siteler!

● Instagram Canlı Yayın

Dünyanın en popüler fotoğraf paylaşım platformu Instagram, geçtiğimiz günlerde yayınladığı yeni güncellemeyle canlı yayın yapma özelliğine kavuştu. Kullanıcılar artık Instagram üzerinden canlı yayın yapabiliyor ve canlı yayın esnasında izleyiciler kalp ve yorum gönderebiliyor.

● YouNow

Bir diğer canlı yayın yapma uygulaması da dünyaca ünlü YouNow. Uygulamaya kayıt olup giriş yaptığınızda tıpkı Periscope’daki gibi herkese açık bir şekilde canlı yayın yapabiliyor veya diğer kullanıcıların canlı yayınlarını izleyebiliyorsunuz.

● Facebook Canlı Yayın

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook’ta ister bilgisayar üzerinden kamera bağlayarak, ister mobilden canlı yayın yapabilirsiniz. İzleyiciler yayını izlerken Facebook ifadelerini yayına gönderebiliyor veya yorum atabiliyor.

● YouTube Canlı Yayın

Google’ın sahip olduğu dünyanın en büyük video platformu YouTube, canlı yayın özelliğini açarak rakipleriyle yarışa dahil oldu. YouTube üzerinden Google hesabınızla giriş yaparak kanalınız sayesinde canlı yayın yapabilirsiniz.

● Twitch Oyun Canlı Yayın

Twitch platformunda da canlı yayınlar izleyebilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan şey bir canlı yayın yapma motoru ve Twitch hesabı. Ancak unutmayın, Twitch’te canlı yayın yaparken mutlaka oyun oynamanız gerekiyor.

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Periscope Benzeri Uygulamalar ve Siteler!
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There are 2 comments
  1. Süleyman |

    Bilmeyen arkadaşlar için bilgilendirici bir yazı olmuş teşekkürler. 1-2 tane benim bilmediğimde var indirip test edeceğim.

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