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PewDiePie, 1 Saatte 500 Abone Kaybetti!

YouTube‘ın en fazla aboneye sahip olan YouTuber’ı PewDiePie ve tüm ünlü kanallar, YouTube‘da yer alan bir açık sayesinde 1 saatte 500 bin abone kaybetti.

YouTube dünyasının en popüler yayıncılarından olan Felix Kjellberg (PewDiePie) ve birçok ünlü YouTube kanalı, YouTube’da bulunan bir açık nedeniyle büyük rakamlarda abone kaybetti.

YouTube tarihinin en büyük açıklarından biri olan bu problem nedeniyle abone sayılarında karman çorman bir sorun yaşanıyor. Açık ise aynen şöyle; eğer bir kanala aboneyken, abonelikten çıkarsanız YouTube bunu 2 kere abonelikten çıkmış olarak sayıyor. Bir grup topluluk da bunu defalarca tekrar edince abone sayısındaki düşüş oldukça fark ediyor.

Bir kullanıcı bu açığı ortaya çıkarmak için yukarıdaki videoyu çekti. Çektiği videoda bu açığın nasıl işlediğini ortaya çıkarıyor ve aslında PewDiePie‘ın gerçekten abone kaybetmediğini açıklıyor.

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PewDiePie, 1 Saatte 500 Abone Kaybetti!
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