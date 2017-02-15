Pokemon GO’ya Büyük Bir Güncelleme Geliyor!

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Geçtiğimiz yaz aylarında çıkan ve milyonlarca kişi tarafından oynanan, aynı zamanda artık havası sönen Pokemon GO oyununa büyük bir güncelleme geliyor!

Oyunun geliştiricisi Niantic firması, Pokemon GO‘nun oyuncu kaybetmesine bir son vermek istiyor. Sadece yaz aylarında çok kısa bir süre tutan, sonrasında unutulan Pokemon GO‘ya yeni bir güncelleme geliyor. Gelecek olan güncellemeyle oyuna 80 yeni Pokemon ekleniyor. Aynı zamanda oyuncular birbirleri arasında Pokemon ticareti yapabilecek.

Öte yandan oyuna gelecek olan düello modu ile de oyuncular istediği bir kişiyle savaşabilecek. Özellikle oyun içindeki hareketliliği ve rekabeti arttırması beklenen güncelleme sayesinde kaybedilen Pokemon GO kitlesinin yeniden kazanmak birincil hedef olarak belirlenmiş.

Güncellemenin ne zaman yayınlanacağı hakkında net bir tarih yok fakat yetkililer, güncellemenin sonuna gelindiğini ve kısa süre sonra sunulacağını belirtti.