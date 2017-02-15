Pokemon GO’ya Büyük Bir Güncelleme Geliyor!

Geçtiğimiz yaz aylarında çıkan ve milyonlarca kişi tarafından oynanan, aynı zamanda artık havası sönen Pokemon GO oyununa büyük bir güncelleme geliyor!
Oyunun geliştiricisi Niantic firması, Pokemon GO‘nun oyuncu kaybetmesine bir son vermek istiyor. Sadece yaz aylarında çok kısa bir süre tutan, sonrasında unutulan Pokemon GO‘ya yeni bir güncelleme geliyor. Gelecek olan güncellemeyle oyuna 80 yeni Pokemon ekleniyor. Aynı zamanda oyuncular birbirleri arasında Pokemon ticareti yapabilecek.
Öte yandan oyuna gelecek olan düello modu ile de oyuncular istediği bir kişiyle savaşabilecek. Özellikle oyun içindeki hareketliliği ve rekabeti arttırması beklenen güncelleme sayesinde kaybedilen Pokemon GO kitlesinin yeniden kazanmak birincil hedef olarak belirlenmiş.
Bir Pokemon GO Oyuncusu Son Seviyeye Ulaştı!
Güncellemenin ne zaman yayınlanacağı hakkında net bir tarih yok fakat yetkililer, güncellemenin sonuna gelindiğini ve kısa süre sonra sunulacağını belirtti.
There are 4 comments
ilerde misket avlama, saklambaç online gibi oyunlar çıkar, veya oyun üreticilerine fikir olur…
Çocuklukta oynadığımız oyunlar dijitale dökülüyor artık 🙂
Sokağa çıkmaya erinen gençleri, bu oyun sayesinde sokağa döktüler 🙂 İstanbulun taksim gibi merkezi yerlerinde, %30 topluluk alanlarında hep pokemon avlayan kişileri görüyoruz oldukça eğlenceli bir oyun. 🙂
Bu güncelleme sayesinde, eminim artık daha da hırs meselesi olucak.
İlk çıktığında gerçekten baya tutan bir oyun oldu ama sonradan rağbet kaybetti. Bakalım yeni güncelleme ne kadar etkili olacak 🙂