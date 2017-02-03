Şahan Gökbakar tarafından yıllardır canlandırılan Recep İvedik karakterinin 5. filmi olan Recep İvedik 5‘in fragmanı yayınlandı. Recep İvedik 5 fragmanı izle…
Geçtiğimiz filmde Issız Ada adlı yarışmayı kazanarak mahallede çocukların top oynadığı araziyi iş adamlarından satın alan ve mahalle çocuklarına araziyi hediye eden Recep İvedik, 5. filmde de Türkiye’yi olimpiyatlarda temsil edecek 🙂
- İşte Recep İvedik 5 Fragmanı
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Recep İvedik 5 Fragmanı Çıktı! Recep İvedik 5 Fragmanı İzle!
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