SMS Mesajlardaki B001, B002, B003 Kodları Nedir?

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), son günlerde bir sistemi devreye soktu. Peki mesajların sonundaki B001, B002, B003 kodları nedir, ne işe yarar?

BTK’nın kararına göre artık cep telefonlarımıza gelen mesajların sonunda kurumların kodlarını ifade eden ve “B” ile başlayan kodlar eklenmek zorunda. Örnek verecek olursak eğer Turkcell size mesaj göndermek istiyorsa kendine ait olan B002 kodunu mesajın sonuna koymak zorunda.

BTK, zorunlu olarak devreye soktuğu bu uygulamaya ise “Numara Taşınabilirliği Yönlendirme Kodları” adını vermiş. Açıklanan raporda ise B000‘dan B999’a kadar kodların bulunduğu açıklandı fakat bu kodların şu anda sadece çok azı alınmış durumda.

B001, B002, B003 KODLARI LİSTESİ

B001 AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş.

B002 TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş.

B003 Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

B011 DOĞAN TV DİGİTAL PLATFORM İŞLETMECİLİĞİ AŞ

B012 DORUK İLETİŞİM VE OTOMASYON SAN. VE TİC. A.Ş.

B015 İŞ NET ELEKTRONİK BİLGİ ÜRETİM DAĞITIM TİC. VE İLETİŞİM HİZ. A.Ş.

B016 VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ

B017 MİLLENİCOM TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.

B018 SUPERONLİNE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

B019 TTNET A.Ş.

B020 TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

B021 NETGSM İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.

B022 TTM TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ

B024 ROİTEL TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

B025 İKON İLETİŞİM TELEKOMİNİKASYON A.Ş.

B026 3C1B TELEKOMÜNİKASYON VE İNTERNET HİZM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

B027 EQUANT İSTANBUL TELEKOM A.Ş.

B028 NAC TELEKOMÜNİKASYON SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.

B029 DOĞUŞ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YAZILIM VE TELEKOMÜNİKASYON LTD. ŞTİ.

B030 Türk Telekomünikasyon AŞ

B031 SAHRA TELEKOM TİC. LTD. ŞTİ.

B032 IPC TELEKOMÜNİKASYON TİC. AŞ

B033 ELFE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİC. LTD. ŞTİ. LTD. ŞTİ.

B035 Kobikom Telekomünikasyon ve Bilişim Hizmetleri AŞ

B036 İSTELİA TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

B037 FORTİS TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

B038 VERİMOR TELEKOMÜNİKASYON AŞ

B039 TELEKUTU İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

B040 COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZM. LTD. ŞTİ.

B041 MC GRUP TEKNOLOJİLERİ TELEKOMÜNİKASYON VE İLET. HİZM. LTD.ŞTİ.

B042 VERİTA İLETİŞİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

B043 BİMTEL İLETİŞİM VE BİLİŞİM TİC. LTD. ŞTİ.

B044 VERİSER İLETİŞİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

B045 ÖZTEK HABERLEŞME TİCARET SANAYİİ LTD. ŞTİ.

B046 VATANNET TELEKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

B047 OMS Bilişim ve Telekomünikasyon Hizm. Dış Tic. Ltd. Şti.

B048 ALOSES TELEKOM HİZMETLERİ SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

B049 TEKNODELTA TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

B050 MOBİLİŞİM İLETİŞİM AŞ