DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k video paylaÅŸÄ±m platformu YouTube, Ã§Ã¶ktÃ¼! DÃ¼nya genelinde bÃ¼tÃ¼n kullanÄ±cÄ±lar YouTube’a giremiyor. Peki YouTube ne zaman dÃ¼zelecek?
YouTube’a girmek isteyen kullanÄ±cÄ±lar aÅŸaÄŸÄ±daki hata sayfasÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yor. YouTube ne zaman dÃ¼zelecek diye merak eden kullanÄ±cÄ±lar bekleyiÅŸte.
AnlÄ±k bir kesintiye uÄŸrayan YouTube, yaklaÅŸÄ±k 5 dakika eriÅŸime kapalÄ± olarak kaldÄ±. Siteye giren kullanÄ±cÄ±lar “500 Internal Server Error” baÅŸlÄ±klÄ± bir hata mesajÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.
Sunuculardaki anlÄ±k kesinti YouTube mÃ¼hendisleri tarafÄ±ndan dÃ¼zeltildi ve ÅŸu anda YouTube eriÅŸime yeniden aÃ§Ä±ldÄ±.
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SON DAKÄ°KA: YouTube Ã‡Ã¶ktÃ¼! YouTube Ne Zaman DÃ¼zelecek?
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