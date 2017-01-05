Teknoloji devlerinden olan Sony, çığır açan teknolojilerine bir yenisini daha ekleyerek 8K ekran çözünürlüklü televizyon ile CES 2017‘ye damga vurdu.
Sony, CES 2017 etkinliği dahilinde teknoloji meraklılarına sunduğu 8K çözünürlüklü televizyon ile etkinliğe damga vurdu. Üretilen LED ekranlar yüzlerce LED döşemenin birbirine dikilmesi ve bir araya getirilmesiyle oluşuyor. Ortaya çıkan ekranın genişliği 11 metre, yüksekliği ise 2,7 metre. Çözünürlüğü ise tam tamına 8K kalitesinde.
RGB yayan teknolojisi sayesinde bu devasa ve aşırı yüksek kaliteli televizyonu ortaya çıkaran Sony, televizyonunu tanıtırken bir sinema salonunda bulunan projeksiyonun sunduğunun çok daha fazla renk şiddeti sunduğunu iddia ediyor.
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TeknoSultan
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Sony'den 8K Çözünürlüklü Televizyon!
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