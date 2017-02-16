Sude’nin Kanalına Göz Attınız Mı?

25 PAYLAŞIM PAYLAŞ TWEET

Milyonlarca kanalın bulunduğu platform YouTube‘da içerik üreten minik Sude, Oyuncak Koza TV kanalıyla 1 haftada 80 bin aboneye ulaştı. İşte Sude’nin hikayesi!

Günden güne farklı bir kanal gördüğümüz internet televizyonu YouTube, yeni bir olaya daha şahit oluyor. Hem de bu defa minik bir Türk kızı ile…

Sude, YouTube‘da açtığı “Oyuncak Koza TV” adlı kanalla birbirinden farklı videolar çekiyor. Hem de videoları çekerken birçok insanın yapmadığı bir şeyi yapıyor; “Lösemi ile mücadele etmek”

Lösemi hastası Sude, YouTube kanalında çektiği eğlenceli videolar ile sizleri bekliyor. 1 hafta içerisinde 85 bin abone gibi müthiş bir rakama ulaşan Sude’ye, daha kaliteli videolar çekebilmesi için Türkiye’nin dört bir yanından ekipman ve yardımlar gönderiliyor.

Sizlerden ricamız, Sude’nin kanalında yer alan eğlenceli videoları beğenmek ve ona moral verecek yorumlar atarak minik Sude’yi sevindirmeniz.

TeknoSultan.com olarak, Sude’nin en kısa sürede sağlığına kavuşması ve sağlıklı haliyle de çok daha güzel videolar çekmesini temenni ediyoruz.

Sude’nin Kanalı: Abone Ol