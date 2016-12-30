Türkiye’de Yabancı Dizi Siteleri Engellendi!

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Ülkemizde oldukça yoğun ilgi gören yabancı diziler, bilindiği üzere televizyondan izlenemiyor. İnternetteki yabancı dizi izleme siteleri Türkiye’de engellendi!

Yabancı dizilerin Türkiye’de izlenebilmesi için telif hakkı alan yasal bir platform olmadığı için izleyiciler illegal yabancı dizi izleme siteleri yoluyla dizileri izleyebiliyordu.

Fakat yerel dijital TV servislerinin yabancı dizilerin telif hakkını satın alması, hem de dünyanın en büyük “internet televizyonu” Netflix‘in Türkiye’de aktif bir şekilde hizmet vermesi dizi sitelerinin sonunu getirdi.

Türkiye’de en fazla ziyaret edilen Dizibox, Dizipub, Dizimag ve Dizilab gibi yabancı dizilerin izlendiği siteler, bugün mahkeme/savcılık kararıyla erişime engellendi.

İzleyiciler şimdi yabancı dizileri Netflix gibi platformlar haricinde internetten izleyemeyecek. Bakalım erişim engeli kalıcı olarak mı yoksa bir süreliğine mi göreceğiz…