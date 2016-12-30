Twitter, 360 Derece Canlı Yayın Özelliğini Aktifleştirdi!

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Kısa bir süre önce canlı yayın yapma özelliğini Periscope uygulaması altyapısında başlatan Twitter, şimdi de 360 derece canlı yayın yapma özelliğini açtı!

Geçtiğimiz günlerde canlı yayın yapma özelliğini, Periscope’un altyapısında başlatan Twitter, çok kısa bir sürenin ardından bugün de 360 derece canlı yayın yapma özelliğini devreye soktuğunu açıkladı.

Twitter Sanal Gerçeklik (VR) Direktörü Alessandro Sabatelli, yaptığı açıklamada kullanıcılara Twitter ve Periscope üzerinden 360 derece canlı yayınları izleyebileceklerini müjdeledi.

Aynı zamanda Alessandro Sabatelli, LIVE 360 etiketiyle yapılan 360 derece canlı yayınların popüler kullanıcıları takip etmede ve özel etkinlikleri yakından izlemekte oldukça yararlı olacağını vurguladı.

Twitter, 360 derece canlı yayın yapma özelliğini aktifleştirdi fakat tüm kullanıcılar yayın yapamıyor. Kullanıcıların sadece bir kısmına özelliği açan Twitter, yeni yılda tüm kullanıcıların Twitter ve Periscope üzerinden 360 derece yayın yapabileceğini duyurdu.