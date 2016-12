Twitter, Canlı Yayın Yapma Özelliğini Sundu!

Mikroblog sitesi Twitter, uzunca bir süredir konuşulan canlı yayın yapma özelliğini #GoLive etiketiyle duyurdu. Peki Twitter’da canlı yayın nasıl yapılır?

Uzunca bir süre teknoloji ve sosyal medya dedikodusu haline gelen Twitter canlı yayın yapma özelliği, bugün duyuruldu ve aktifleştirildi. #GoLive etiketiyle Twitter’ın resmi hesabından duyurulan özellik artık aktif.

Twitter canlı yayın nasıl yapılır?

Ayrıca aşağıda Twitter’ın resmi hesabından attığı tweette bulunan video yardımıyla da canlı yayın nasıl yapılır öğrenebilirsiniz.

Go live straight from Twitter. Watch this video to learn how. #GoLive pic.twitter.com/tk09VOdr4t

— Twitter Video (@video) 15 Aralık 2016