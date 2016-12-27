Uber, Türkiye Genelinde Yasaklandı!

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Taksicilik mesleğine farklı bir boyut kazandıran ve ülkemizde oldukça fazla kullanılan Uber, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’de yasaklandı!

Uber uygulaması, bulunduğunuz yere mobil uygulamayla taksi çağırmanızı sağlayan bir uygulamadır. Ülkemizde de son zamanlarda kullanımı oldukça artmış ve hayatı kolaylaştıran uygulamalardan biri haline gelmişti.

Fakat taksi sürücüleri tarafından oldukça tepki gören uygulamaya Emniyet Genel Müdürlüğü müdahale etti. Uber yöneticileri uygulamanın tamamen yasal olduğunu, firmanın gerekli belgelere sahip olduğunu savunsa da, Emniyet Genel Müdürlüğü, tüm ülke genelinde gönderdiği talimatla artık Uber kullanan sürücü ve yolculara korsan taşımacılık suçundan ceza kesebilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün tüm şehirlere gönderdiği talimata göre sürücülere, araç sahibi değilse ilk seferde 2532 TL, ikincide ise 4220 TL ceza kesilecek. Eğer, Uber kullanan sürücü aracın sahibiyse cezadan hariç olarak araç da 60 gün bağlı kalacak.

Uber’i kullanan yolcular da, yakalanma durumunda 281 TL para cezası ödemek zorunda kalacaklar.