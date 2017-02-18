Valve, CS:GO Hilecilerinin Kökünü Kazıyacak!

Valve, dünyaca ünlü Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) oyununda yer alan hileciler için atağa geçiyor. İşte Valve’ın hilecilere karşı yapay zeka önlemi!

e-Spor turnuvalarının bile binlerce izlendiği CS:GO oyununda son zamanlarda artan hile olayları, tüm oyuncuları olumsuz yönde etkilediği gibi, Valve‘ın geri bildirim ve şikayet kutusunu dolduruyor.

Konuyla ilgili çok fazla şikayet ve geri bildirim alan Valve, CS:GO‘da hile yapan oyunculara karşı atağa geçiyor. Oyuncu kaybetmekten korkan Valve, geliştireceği yeni bir yapay zeka ile oyunda hile kullanan oyuncuların cezasını anında kesecek.

Reddit üzerinde CS:GO hilelerine çözüm bulunması ile ilgili yapılan bir tartışmada öne çıkan”Spinbot tarzı hileleri kullanan oyuncuların neden anında banlanmadığı” ifadesine yorum atan Valve yetkilisi,

“Spinbotlar için otomatik bir tespit etme sistemi geliştirmemiz demek hile yazılımları geliştirenlerle köşe kapmaca oynamamız anlamına geliyor. Bu geliştiriciler hile önleme sisteminizde bir açık bulduğunda yeni ve geliştirilmiş bir hile yazılımı geliştiriyorlar ve sisteminiz etkisiz kalıyor. Bunun yerine yüksek yetenekli oyuncular ve hileciler arasındaki farkları tespit edebilecek, kendini geliştirebilecek bir yapay zeka kullanma yolunu tercih edebilirsiniz.”

ifadelerini kullandı.

Bakalım Valve, hepimizin karşılaştığı hileci oyuncular için nasıl bir önlem alacak? CS:GO’daki hile kullanım oranı nasıl düşürülecek ilerleyen günlerde göreceğiz…