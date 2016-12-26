VPN ile Facebook, YouTube ve Twitter Nasıl Hızlandırılır?

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Son günlerde internetin yavaşlatıldığı iddia ediliyor. Birçok kullanıcı da yavaşlık sorunu yaşıyor. Peki Facebook, YouTube ve Twitter nasıl hızlandırılır?

Geçtiğimiz günlerde ZenMate’in engellendiğini duyurmuştuk. Peki hangi VPN servisini kullanacağız? En iyi VPN servisi hangisi?

EN İYİ ÇALIŞAN HIZLI VPN!

Herhangi bir programa gerek olmadan Opera tarayıcının kendi altyapısında bulunan VPN hizmeti oldukça hızlı ve çalışan ücretsiz ve kaliteli VPN servislerinden birisi. Opera tarayıcısını indirerek Ayarlar > Gelişmiş Ayarlar yoluna gidin ve VPN’i etkinleştirin.

Sonrasında Facebook, Twitter ve YouTube gibi sosyal ağlara erişimde hız konusunda herhangi bir problem yaşamayacaksınız.