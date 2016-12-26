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VPN ile Facebook, YouTube ve Twitter Nasıl Hızlandırılır?

Yazar: 5 Bir yorum yaz

Son günlerde internetin yavaşlatıldığı iddia ediliyor. Birçok kullanıcı da yavaşlık sorunu yaşıyor. Peki Facebook, YouTube ve Twitter nasıl hızlandırılır?

Geçtiğimiz günlerde ZenMate’in engellendiğini duyurmuştuk. Peki hangi VPN servisini kullanacağız? En iyi VPN servisi hangisi?

  • EN İYİ ÇALIŞAN HIZLI VPN!

Herhangi bir programa gerek olmadan Opera tarayıcının kendi altyapısında bulunan VPN hizmeti oldukça hızlı ve çalışan ücretsiz ve kaliteli VPN servislerinden birisi. Opera tarayıcısını indirerek Ayarlar > Gelişmiş Ayarlar yoluna gidin ve VPN’i etkinleştirin.

Sonrasında Facebook, Twitter ve YouTube gibi sosyal ağlara erişimde hız konusunda herhangi bir problem yaşamayacaksınız.

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Facebook, YouTube ve Twitter Nasıl Hızlandırılır?
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Anıl Zengin

Anıl Zengin

1996 İstanbul doğumluyum. İstanbul Kültür Üniversitesi / Lojistik mezunuyum. 3 yıldır blog yazıyorum ve TeknoSultan'ı markalaştırmak için gerekli çalışmaları sürdürüyorum.
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