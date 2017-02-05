Washington Güvenlik Kameralarını Hackleyen Hackerlar Yakalandı

30 PAYLAŞIM PAYLAŞ TWEET

Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti Washington şehrinin güvenlik kameralarının %70‘lik kısmını hackleyen hackerlar Londra’da yakalandı.

Geçtiğimiz günlerde ABD’nin başkenti Washington’daki güvenlik kamerları kimliği bilinmeyen hackerlar tarafından hacklenmiş, hackerlar sisteme fidye virüsü yerleştirmiş ve güvenlik kameralarını yeniden aktif etmek için fidye istemişti.

Şehirdeki güvenlik kameralarının hacklenme durumu 3 gün sonra FBI tarafından düzeltilmişti ve konuyla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmayı takip eden FBI, iki hackerı Londra‘da yakaladı.

Biri erkek biri kadın, 50 yaşındaki iki hacker Londra’da saldırıdan 2 hafta sonra yakalandı. Hackerlar FBI tarafından sorgulanıyor ve henüz konuyla ilgili farklı bir bilgi paylaşılmadı.